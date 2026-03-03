Medio Oriente, "el sucesor de Jamenei será elegido en breve", Teherán

Según lo estipula la Constitución, la Asamblea se reunirá para elegir al sucesor de Jamenei, quien falleció durante el ataque estadounidense e israelí contra Irán.

Actualmente, las funciones de Jamenei están siendo asumidas por un consejo de gobierno interino compuesto por el presidente iraní, el jefe del poder judicial y un jurista del Consejo de Guardianes.

Según la agencia ISNA, el ayatolá Ali Moallemi declaró que "el período para seleccionar a un nuevo líder no será largo" y que "la Asamblea de Expertos ha prometido que las preferencias de individuos o facciones políticas y partidistas no se tendrán en cuenta en la selección del líder". (ANSA).