Medio Oriente: El Tesoro de EEUU reafirmó compromiso de Trump contra Irán

En un mensaje publicado en redes sociales, Bessent sostuvo que el Departamento del Tesoro continuará intensificando las sanciones económicas destinadas a limitar la capacidad del régimen iraní para financiar su programa militar y sus exportaciones energéticas.

En las últimas semanas, el Tesoro estadounidense sancionó a decenas de entidades e individuos acusados de eludir restricciones internacionales que, según Washington, permitieron a Teherán vender petróleo y gas y avanzar en la producción de armamento.

El funcionario aseguró que la cartera seguirá "rastreando todos los fondos ilegales" vinculados a Irán y trabajará para recuperarlos "en beneficio del pueblo iraní".

La declaración se produce en medio de la escalada regional tras los bombardeos estadounidenses contra objetivos iraníes, mientras la Casa Blanca combina presión militar y financiera para debilitar al gobierno de Teherán. (ANSA).