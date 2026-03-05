Medio Oriente: El tesoro de los ayatolás y el patrimonio de Mojtaba

Se trata de Setad (acrónimo en farsi de "Oficina Ejecutiva de la Orden del Imán"), una fundación creada en 1989 por orden de Ruhollah Jomeini, padre de la Revolución Islámica, para administrar las propiedades confiscadas tras la revolución de 1979.

Con el paso de los años, se ha transformado en un conglomerado exento del escrutinio del Parlamento o los ministerios, así como de cualquier otro organismo directamente subordinado al Líder Supremo. Un gigantesco holding de los Pasdaran, invierte en casi todos los sectores de la economía iraní: inmobiliario, telecomunicaciones, banca, seguros, agricultura, energía e industria.

La agencia Reuters informó por primera vez sobre la red clandestina que gestiona la economía iraní en una investigación de 2013, cuyo valor se estima en aproximadamente 95.000 millones de dólares. Según el profesor Meir Litvak, director del Centro de Estudios Iraníes de la Universidad de Tel Aviv, las estimaciones actuales hablan de un imperio económico con un valor cercano a los 200.000 millones de dólares.

"Es comparable a la oligarquía rusa que controla los recursos estatales", declaró Litvak a ANSA. "De hecho, en Irán operan dos sistemas económicos distintos: el estatal oficial y el paraestatal, directamente vinculado al Líder Supremo, cuyo motor es Setad", acotó.

Según Reuters, los ingresos de Setad superan las ganancias de toda la industria petrolera iraní e incluso los activos estimados del Sha, derrocado durante la revolución.

Gran parte de sus beneficios sigue procediendo de la confiscación de bienes pertenecientes a minorías religiosas perseguidas, como los bahaíes, que han denunciado expropiaciones por un valor de al menos 11 millones de dólares, según datos de la Comunidad Internacional Bahaí.

Además de Setad, también existen los "bonyads", fondos de inversión que, en realidad, son de carácter benéfico, pero que forman parte integral de la arquitectura económica del poder.

Entre estas, la más poderosa es la Fundación Mostazafan. La dimensión caritativa no es secundaria, especifica Litvak.

Mediante la construcción de escuelas, la distribución de ayuda o el apoyo a veteranos y familias de mártires, las bonyads ayudan a mantener una base de consenso entre los grupos más vulnerables.

"La caridad es una herramienta política", observa Litvak.

"Sirve para mantener a la gente cerca del régimen y crear dependencia económica", añade el experto. A menor escala, este papel lo desempeña Hezbolá en el Líbano a través de la red financiera Al-Qard al-Hassan, cuyos bancos se encuentran entre los objetivos de las redadas israelíes en las últimas horas.

Bloomberg informa que Mojtaba Jamenei, el posible sucesor de su padre como Líder Supremo, ha amasado un imperio empresarial que comprende activos emiratíes, bancos suizos y bienes raíces en la lujosa Bishops Avenue de Londres, valorado solo en 138 millones de dólares.

Según fuentes de Iran International, los Pasdaran forzaron la elección de Mojtaba Jamenei para la Asamblea de Expertos, el organismo compuesto por 88 clérigos encargado formalmente de elegir al Líder. "Mojtaba es leal a los Pasdaran, y su nombramiento también garantiza la continuidad en la gestión de la economía paralela del régimen", afirma Litvak.

"En un sistema donde el estatus y el acceso al capital dependen de la proximidad al liderazgo, la supervivencia del régimen se convierte en una necesidad personal para muchos. Para que el sistema implosione, al menos una parte de la élite debe afirmar que hay que salvar a Irán, incluso a costa de un cambio de liderazgo", apunta.

Si se confirma la elección del subordinado de Jamenei, esta no será la dirección correcta. Sin embargo, podría considerarse una forma de nepotismo y, por lo tanto, aumentar los desacuerdos internos dentro del régimen. (ANSA).