Medio Oriente: "El único ganador de la guerra hasta ahora es Rusia", UE

"Hasta ahora, solo hay un ganador en esta guerra: Rusia", declaró Costa a los embajadores de la UE reunidos en Bruselas.

El Consejo Europeo representa a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea.

Con el aumento de los precios de los hidrocarburos, Rusia "está obteniendo nuevos recursos para financiar su guerra contra Ucrania", advirtió Costa, que instó a mantener la presión sobre Rusia, más de cuatro años después de su invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Los precios de los hidrocarburos se han disparado desde el inicio de la masiva campaña de bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán, que también ha afectado a los países exportadores del Golfo.

El lunes, los precios del petróleo superaron los 100 dólares por barril y este martes los principales productores de crudo del Golfo anunciaron fuertes reducciones en la producción, lo que también impactará en los precios.

Para aliviar las tensiones en el mercado de hidrocarburos, el gobierno estadounidense autorizó el jueves el suministro de petróleo ruso sancionado a la India durante un mes.

Moscú también se beneficia de la fuerte demanda de equipo militar en Medio Oriente, que "de otro modo podría haberse enviado a Ucrania", lamentó Costa.

Ucrania tiene una necesidad crítica de sistemas de defensa aérea para contrarrestar los ataques rusos, que destruyen su infraestructura energética y sus ciudades a diario.

Pero los ataques iraníes contra Israel y los países del Golfo han generado un aumento repentino de la demanda de este mismo equipo.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, propuso desde el inicio de la guerra que los aliados de Estados Unidos en Medio Oriente intercambiaran sus misiles Patriot estadounidenses por interceptores de drones ucranianos para protegerse de los ataques iraníes con drones.

Desde entonces, Ucrania ha afirmado que 11 países, incluido Estados Unidos, han solicitado ayuda a Kiev contra los drones iraníes. (ANSA).