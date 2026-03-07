Medio Oriente: embajada de Italia, transporte terrestre a quienes quieran salir de Israel

La salida en autobús, con personal de la Embajada a bordo, está prevista para el domingo 8 de marzo a las 7:30 (hora local) desde la sede de la Embajada en Tel Aviv (calle HaMered, 25).

Se espera la llegada al cruce fronterizo de Taba sobre las 14.

Una vez finalizados los trámites fronterizos, que pueden tardar varias horas, los ciudadanos italianos recibirán asistencia de la Embajada de Italia en El Cairo para su traslado al aeropuerto de Sharm el-Sheikh, en función de su vuelo de regreso, que deberá reservarse individualmente.

El transporte en autobús en Israel y Egipto es gratuito a través de las respectivas embajadas.

Las reservas y los gastos de las aerolíneas, así como el alojamiento en hoteles en Egipto, corren por cuenta de los ciudadanos italianos (ANSA).