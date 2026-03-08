Medio Oriente, en Kuwait, mueren en servicio dos funcionarios del gobierno

Lo informó el ministerio en una publicación en X, aunque no proporcionó más detalles sobre las circunstancias de sus muertes.

El incidente ocurrió cuando las defensas aéreas kuwaitíes interceptaron drones y misiles lanzados por Irán que violaron el espacio aéreo del país.

El ejército kuwaití afirmó que una oleada de drones hostiles tuvo como objetivo el depósito de combustible del Aeropuerto Internacional de Kuwait, y que la metralla y los escombros de las interceptaciones dañaron parte de la infraestructura civil.

Según medios estatales, el edificio del Instituto de Seguridad Social de Kuwait fue alcanzado por un dron.

Imágenes geolocalizadas de CNN mostraron el edificio de aproximadamente 22 pisos en llamas en la madrugada.

Los medios estatales informaron que no hubo heridos. (ANSA).