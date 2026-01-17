Medio Oriente: Erdogan en la Junta de Gaza, ira de Israel

El presidente estadounidense ha comenzado a enviar cartas de invitación, que han sido entregadas a Abdel Fattah Al-Sisi de Egipto, Javier Milei de Argentina, Santiago Peña de Paraguay y el primer ministro canadiense Mark Carney, entre otros.

Un total de 60 jefes de Estado, incluyendo a Italia, han sido invitados a unirse, creando un organismo diverso que, según las aspiraciones de Estados Unidos, podría reemplazar a la ONU y también abordar otras crisis, desde Venezuela hasta Ucrania.

"Es hora de convertir los sueños en realidad: Nuestro esfuerzo reunirá a un ilustre grupo de naciones dispuestas a asumir la noble responsabilidad de construir una paz duradera", reza la carta enviada por Trump y publicada por Milei en X.

El presidente argentino expresó su agradecimiento y se unió de inmediato a la iniciativa. "Es un gran honor", declaró.

Carney también tiene la intención de unirse, mientras Egipto revisa los documentos recibidos para tomar una decisión.

Antes de invitar a los líderes políticos, Trump anunció la composición de dos comités: el comité ejecutivo que apoya a la Junta de Paz y el comité directivo para Gaza. Y fueron precisamente estos comités los que provocaron la ira de Israel.

"El anuncio sobre la composición del comité directivo de Gaza no fue coordinado con Israel y es contrario a su política", vociferó el primer ministro Benjamin Netanyahu, instruyendo a su ministro de Asuntos Exteriores para que discutiera el asunto con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Sin embargo, según fuentes de Haaretz, Netanyahu era plenamente consciente de los nombres elegidos por Trump y su postura fue simplemente un "truco publicitario". Gaza "no necesita ningún 'comité de gestión' que supervise su reconstrucción", insistió el ministro israelí de extrema derecha, Itamar Ben Gvir, instando a Netanyahu a "ordenar a las Fuerzas de Defensa de Israel que se preparen para volver a la guerra con una fuerza tremenda en la Franja, para lograr el principal objetivo de la guerra: la destrucción de Hamás".

Israel también tiene en la mira al consejo ejecutivo creado para apoyar al Alto Representante para la Franja, Nickolay Mladenov, y al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), responsable de la gestión diaria del enclave, incluyendo el saneamiento, los servicios públicos y la educación.

El comité incluye, entre otros, a los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, pero sobre todo, al ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, y al diplomático catarí Ali Al-Thawadi. Estas son dos opciones con las que Israel no está de acuerdo.

La Yihad Islámica Palestina, cuya oposición difiere de la de Netanyahu, también critica la composición del Consejo de Gaza: según la facción islámica, los miembros fueron elegidos para servir a los intereses israelíes. Witkoff, Kushner, Rubio y Tony Blair también son miembros del comité ejecutivo encargado de "hacer operativa la visión de la Junta de Paz" para Gaza.

Para Blair, esto supone, por tanto, un regreso a la escena internacional, aunque más modesto de lo previsto inicialmente.

En los últimos meses, se especuló con la posibilidad de que Blair formara parte directa de la Junta de Paz, pero tras el escepticismo y la hostilidad de algunos países de la región por su papel en la desastrosa invasión estadounidense de Irak en 2003, fue relegado discretamente a un papel más marginal.

Trump también nombró al mayor general Jasper Jeffers comandante de la Fuerza Internacional de Estabilización (FIE), que, según el plan estadounidense, incluirá soldados de varios países. Con la Junta de Paz, la Fase Dos del plan de paz representa un nuevo intento de avanzar en el objetivo del presidente de establecer la paz de una vez por todas en Oriente Medio, a pesar de la negativa de Hamás a desarmarse, y fortalecer los Acuerdos de Abraham que él mismo diseñó.

Estos objetivos son esenciales en su búsqueda personal del Premio Nobel: por ahora, se ha conformado con el que comparte con la líder opositora venezolana María Corina Machado.

(ANSA).