Medio Oriente: España, 10.000 congresistas pierden vuelos al Mobile World Congress

Los aeropuertos de Doha, Dubái y Abu Dabi están cerrados, y compañías como Qatar Airways, Emirates o Etihad suspendieron todos sus vuelos.

El aeropuerto de El Prat de Barcelona canceló vuelos con Kuwait y Tel Aviv, así como conexiones con Doha, Abu Dabi y Dubái.

Fuentes del sector citadas por el diario LA NACION de Barcelona apuntaron a una horquilla de entre 5.000 y 10.000 congresistas los que no podrán llegar, mientras que la entidad organizadora del congreso, la GSMA, aseguró que se trata de un "pequeño número de asistentes".

Hasta el ataque a Irán, la previsión de los organizadores era superar en esta edición del MWC, la número 20 que se celebra en Barcelona, los 109.000 asistentes que fueron un récord en la edición de 2025.

Felipe VI, que inauguró el congreso, que tiene como lema "La era de la inteligencia", dijo que la verdadera inteligencia no puede ser meramente artificial, sino "ética y profundamente humana".

A las puertas del MWC medio centenar de personas protestó por la presencia de empresas israelíes en el congreso.

La portavoz del Mobile Social Congress, Claudia Bosch, criticó el hecho de que la Fira de Barcelona "está poniendo la alfombra roja a empresas del Estado de Israel, algunas vinculadas al Ejército, y siendo cómplice de un genocidio contra el pueblo palestino". (ANSA).