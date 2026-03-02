Medio Oriente: España convoca a embajador iraní por ataque a Chipre

En declaraciones a la prensa, Albares dijo que el embajador fue convocado "para trasladarle nuestro rechazo y nuestra condena a esas acciones injustificadas de Irán hacia los países de Oriente Medio" así como contra Chipre.

Al embajador iraní se le pedirá que "cesen inmediatamente" los ataques y se le recordará que "también ponen en peligro a los ciudadanos españoles que se encuentran en la región en estos momentos", unos 30.000.

Preguntado si el ataque de un dron contra una base británica de Chipre puede cambiar la postura adoptada por la UE, Albares respondió que "el posicionamiento tiene que ser claro" y que "no podemos permitir que haya una espiral de violencia con consecuencias imprevisibles". (ANSA)