Medio Oriente: España enviará fragata a Chipre tras ataques de Irán

"Con el despliegue de la (fragata) Cristóbal Colón, España muestra su compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental" después de que un dron de fabricación iraní impactARA en la base británica de Akroitiri, en Chipre, país que no pertenece a la OTAN y pidió apoyo a sus socios europeos.

La Cristóbal Colón, la fragata de la Armada española tecnológicamente más avanzada, se incorporó el pasado martes al Grupo Naval de Charles de Gaulle para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico.

El grupo naval se dirigirá al Mediterráneo para llegar a las costas de Creta alrededor del 10 de marzo.

La misión de la fragata será ofrecer protección y defensa aérea, complementando de esta forma las capacidades de la batería Patriot que España tiene desplegada en Turquía, señaló el ministerio.

Esta es la primera participación militar de España en el conflicto.

"Una cosa es una misión de ataque y otra de defensa. España va a estar siempre con la Unión Europea defendiendo los principios básicos de la paz", dijo la ministra de Defensa, Margarita Robles, entrevistada por Cadena Ser.

Sobre el derribo en Turquía de un misil iraní por parte de las baterías antiaéreas de la OTAN, Robles dijo que la batería española fue la que "dio la información suficiente para que ese misil pudiera ser derribado", pero que "la destrucción en concreto no la realizaron tropas españolas".

La ministra de Defensa quiso desmentir al presidente estadounidense, Donald Trump, cuando dice que España no colabora.

España "está en Turquía con la Alianza Atlántica, está en Irak con la OTAN, en Líbano con Naciones Unidas "y, cuando sea necesario, estará con la Unión Europea".

España "es un aliado comprometido con la alianza atlántica y lo vamos a seguir siendo porque defendemos la paz y el multilateralismo", subrayó Robles.

El gobierno español mantiene la negativa a que Estados Unidos utilice para sus operaciones militares en Medio Oriente sus dos bases en suelo español porque "este contexto no tiene amparo internacional", reiteró la ministra.

Tras esta negativa, Trump amenazó el martes con "cortar todo el comercio con España".

El miércoles, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que España sí cooperará militarmente con Estados Unidos en su operación en Irán, lo que fue desmentido horas después "tajantemente" por el canciller español, José Manuel Albares.

Robles también desmintió hoy a Leavitt y preguntada por el motivo de estas declaraciones respondió: "no sé si (fueron) en clave interna o desinformación o porque saben que Trump no fue correcto". (ANSA).