Medio Oriente: España rechaza los "chantajes" de Trump

"Somos un país de paz. Si Estados Unidos quiere un aliado, empiecen por respetar nuestra soberanía y el Derecho Internacional", escribió Díaz, de la coalición progresista Sumar, socio minoritario del gobierno del socialista Pedro Sánchez, en la red social X.

Trump amenazó con "cortar todo el comercio con España" y con imponer un embargo comercial al país por su rechazo al ataque a Irán y a que Estados Unidos use las bases de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz).

La también ministra de Sumar, Mónica García, titular de Sanidad, escribió: "basta de la política del matón y de la ley del más fuerte".

Sánchez anunció una comparecencia para mañana en el Palacio de La Moncloa ante la situación de Medio Oriente y tras las amenazas de Trump. (ANSA).