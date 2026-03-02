Medio Oriente: España rechaza prestar apoyo militar a EE. UU.

La previsible negativa de España a prestar apoyo militar al ataque contra Irán llevó a Estados Unidos a retirar durante el fin de semana una docena de aviones cisterna KC-135 desplegados en sus bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para suministrar combustible a sus cazabombarderos, a otros países europeos, confirmó la ministra de Defensa, Margarita Robles

La ministra negó "rotundamente" que España esté dando ninguna asistencia al ataque contra Irán porque, explicó, la utilización de las bases permite operar dentro del marco de una legalidad internacional, pero no cuando un ejército actúa de manera unilateral

Robles insistió en que las bases no prestarán apoyo, salvo que fuera necesario que lo hicieran desde un punto de vista humanitario

"Se puede estar contra un régimen odioso como el de Irán y al mismo tiempo, contra una intervención injustificada", afirmó Sánchez este domingo durante la cena inaugural del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona

Así se pronunció después de que la UE pidiera a Irán que frene los ataques sin mencionar los bombardeos de Estados Unidos y de que países como Francia, Alemania y Reino Unido se mostraran dispuestos a emprender "acciones ofensivas proporcionales" en respuesta a los ataques de Irán contra los países del golfo Pérsico y Chipre

Sánchez apeló a una "desescalada inmediata" y al "retorno urgente del diálogo" pues "siempre hay espacio para una solución negociada"

Aunque reconoció que el régimen iraní es "terrible", apuntó que los ataques unilaterales vulneran el derecho internacional y amenazan con extender la inestabilidad a escala global

Sánchez ya se pronunció el sábado en el mismo sentido, a su llegada a la 40 edición de los premios Goya: "La violencia no se puede responder con más violencia porque va a suponer mucho más dolor y más represión a los ciudadanos de Irán", dijo tras señalar que "el gobierno de España no apoya al régimen de Irán que reprime a sus ciudadanos y particularmente a las mujeres iraníes"

El ministro de Transporte, Óscar Puente, afirmó que "la respuesta en general de Europa, particularmente, me parece tibia y forma parte de una dinámica de sumisión a Trump y a los Estados Unidos que creo que es muy mala para Europa"

Al mismo tiempo, el canciller español, José Manuel Albares, convocó hoy al embajador de Irán en España, Reza Zabib, "para trasladarle nuestro rechazo y nuestra condena a esas acciones injustificadas de Irán hacia los países de Oriente Medio" así como contra Chipre

Preguntado por si el ataque de un dron contra una base británica de Chipre puede cambiar la postura adoptada por la UE, Albares respondió que "el posicionamiento tiene que ser claro" y que "no podemos permitir que haya una espiral de violencia con consecuencias imprevisibles"

Sánchez contactó con Nikos Jristodoulides, presidente de Chipre, que ostenta la presidencia semestral de la UE para mostrarle su apoyo y volvió a pedir la "desescalada inmediata, respeto al derecho internacional y diálogo para lograr y mantener la paz"

La principal fuerza de la oposición, el Partido Popular (PP), instó al gobierno a posicionarse "sin matices" junto a sus socios europeos y de la OTAN

Sánchez ya se desmarcó en enero de la Junta de Paz para Gaza impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump (ANSA)