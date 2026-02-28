Medio Oriente: "Esperábamos el ataque", iraníes entre miedo y esperanza

Una oportunidad para superar una crisis de larga data en el país, a la que se enfrenta a diario, y vislumbrar una salida al estancamiento económico, político, cultural y social. Y, lo que es más importante, un punto de inflexión tras las profundas cicatrices dejadas por la brutal represión de las protestas, en particular el movimiento de enero, durante el cual, según informes, decenas de miles de manifestantes murieron, resultaron heridos o arrestados.

"En circunstancias normales, me opongo rotundamente a cualquier guerra", declaró Susan, una médica de 38 años, a ANSA.

"Pero la dolorosa realidad es que la única posibilidad de construir una vida normal y un futuro seguro para nuestros hijos es obtener protección internacional mediante un ataque militar, porque la gente con las manos desnudas es incapaz de enfrentarse a un gobierno fuertemente armado que mata fácilmente a los manifestantes", añadió, y luego enfatizó: "Llevamos días y noches esperando este momento".

Por la mañana, mientras los primeros sonidos de explosiones sin precedentes resonaban por todo Teherán y una densa columna de humo se elevaba en partes de la capital y otras ciudades, muchas personas compartieron videos en redes sociales celebrando el ataque.

En algunos videos, se veía a conductores deteniendo sus autos en la calle, con música a todo volumen y bailando. Otros mostraban a residentes vitoreando, grabando los aviones en vuelo y gritando: "­Ataquen a los objetivos que conocen!".

Se oían cánticos desde las ventanas de los apartamentos después de los ataques, incluso después de que fuentes no oficiales informaran de la muerte de varios altos funcionarios y comandantes. Mientras tanto, en varias ciudades del extranjero, miembros de la diáspora iraní organizaron manifestaciones callejeras para expresar su apoyo a los ataques.

"Temo la guerra. Sin embargo, las autoridades deberían avergonzarse de que la gente quiera ataques extranjeros solo para deshacerse de sus propios gobernantes", declaró Mahsa, una guía turística de 27 años, a ANSA. Sin embargo, no todos están de acuerdo.

Algunos partidarios del gobierno han pedido al gobierno que tome represalias y "destruya Israel, las bases estadounidenses y sus activos militares en la región". También se celebraron manifestaciones organizadas por el Estado en Teherán para condenar los ataques.

"Mis dos hijos y yo estamos listos para luchar contra los enemigos, Israel y Estados Unidos, para salvaguardar la República Islámica", declaró Reza, un funcionario de 48 años, a ANSA.

Estados Unidos, Israel y el líder del actual movimiento nacional, Reza Pahlavi, han instado a los ciudadanos a quedarse en casa y esperar nuevos anuncios sobre el "momento oportuno" para la movilización, para que puedan determinar su propio futuro. Por esta misma razón, a pesar del llamado de las autoridades, vía mensaje de texto, para que abandonen Teherán "por razones de seguridad", muchos ciudadanos han declarado que se quedarán, esperando el "momento oportuno".

Mientras tanto, hay informes de una fuerte presencia de seguridad en las principales ciudades. Se han avistado vehículos militares y armas moviéndose hacia zonas propensas a protestas, como Tehranpars, en la zona este de la capital. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional declaró en un comunicado que cualquier movimiento y cooperación con el enemigo tendrá graves consecuencias. Mientras el humo se cierne sobre partes de la capital, la población parece estar atrapada entre las expectativas y los temores, tratando de sobrevivir y esperando un cambio. (ANSA).