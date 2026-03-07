Medio Oriente: espionaje iraní en las entrañas de Londres

Esto se ve alimentado por las fuerzas de seguridad británicas, que han anunciado con bombos y platillos la detención en Londres de cuatro hombres acusados de colaborar con la inteligencia iraní para espiar a objetivos y personalidades vinculadas a la comunidad judía en la capital británica.

La redada fue coordinada por la unidad antiterrorista de Scotland Yard y se llevó a cabo en varios domicilios de la ciudad y sus alrededores, como Barnet, Harrow y Watford. Los detalles de la investigación son actualmente confidenciales, pero se sabe que los sospechosos son un ciudadano iraní residente en el Reino y tres personas con doble pasaporte británico-iraní (una de 55 años, otra de 52, otra de 40 y otra de 22). Otras seis personas han sido arrestadas por complicidad.

Esto es el resultado de una larga investigación, fruto de nuestro trabajo continuo para contrarrestar actividades maliciosas donde las sospechamos, declaró Helen Flanagan, jefa de antiterrorismo de la Policía Metropolitana. "Entendemos que el público puede estar preocupado, en particular la comunidad judía, y les instamos, como siempre, a mantenerse alerta y denunciar cualquier sospecha", añadió.

La operación —destacada por los organismos de investigación al mismo tiempo que un cambio de tono por parte de los funcionarios del gobierno londinense respecto a la posibilidad de reconsiderar su negativa a la participación directa en los ataques israelí-estadounidenses contra los lanzamisiles iraníes (aunque actualmente confirmados por Downing Street)— fue elogiada por el primer ministro Keir Starmer y la ministra del Interior, Shabana Mahmood.

Ambos destacaron el compromiso de proteger a la comunidad judía, así como la seguridad nacional. Por su parte, David Lammy, viceprimer ministro y secretario de Justicia, denunció a Irán como el mayor patrocinador mundial del terrorismo, acusándolo de estar activo, "desafortunadamente también en nuestra sociedad", en un país donde la comunidad de origen iraní es numerosa y diversa.

A continuación, recordó otras investigaciones similares realizadas en los últimos años por la policía y las agencias de inteligencia, incluida la que resultó en la reciente condena de una presunta célula acusada de intentar atacar a periodistas y disidentes iraníes en la isla.

El agradecimiento a las fuerzas de seguridad también provino de la Junta de Diputados de Judíos Británicos, una organización importante de judíos británicos cercana a las posturas del gobierno israelí. Sin embargo, criticó a Starmer y a sus ministros por no hacer lo suficiente contra el aumento de incidentes de antisemitismo y odio ideológico antijudío y antioccidental reportado recientemente en el país.

También criticó a Starmer por no haber cumplido aún su promesa de prohibir legalmente la Guardia Revolucionaria Islámica, también conocida como Pasdaran, en el Reino. (ANSA).