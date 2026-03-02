Medio Oriente: "Estamos masacrando a Irán", Trump

"La operación a gran escala continúa. Hemos destruido el liderazgo en una hora; habíamos planeado cuatro semanas", declaró el presidente estadounidense en un evento en la Casa Blanca para la entrega de la Medalla de la Libertad a una serie de héroes de guerra, desde la Segunda Guerra Mundial hasta Vietnam.

Poco antes, en una de las numerosas entrevistas concedidas tras el ataque, dijo que Estados Unidos "está masacrando a Irán", advirtiendo que "aún no hemos comenzado a golpearlos con fuerza; la gran ola aún no ha llegado. Pronto llegará".

Trump, al igual que su secretario de Defensa, Pete Hegseth, no excluyó el envío de tropas estadounidenses al terreno "si es necesario".

"No digo, como cualquier presidente: 'No habrá hombres en el terreno'. Digo que probablemente no los necesitamos o estarán si son necesarios", declaró el comandante en jefe.

En cuanto a los plazos de la operación militar, aunque subrayó que va "muy adelantada", el magnate enfatizó que Estados Unidos tiene "la capacidad para ir más allá de las 4-5 semanas previstas".

También ironizó sobre su volubilidad: "Dicen que quiero hacer las cosas rápido porque luego me aburro. Yo no me aburro.

No hay nada aburrido en esto. Si me aburriera, no estaría aquí ahora".

Por otro lado, explicó que Washington busca alcanzar cuatro objetivos. "En primer lugar, estamos destruyendo las capacidades misilísticas de Irán. En segundo lugar, estamos aniquilando su marina. Ya hemos hundido diez barcos; están en el fondo del mar", añadió.

"En tercer lugar, estamos asegurándonos de que el principal patrocinador mundial del terrorismo nunca obtenga un arma nuclear; nunca tendrá un arma nuclear". Y, finalmente, "estamos evitando que el régimen iraní continúe armando, financiando y dirigiendo ejércitos terroristas fuera de sus propias fronteras".

Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca anunció la completa destrucción de la marina iraní, con al menos diez barcos hundidos y la flota enemiga "en el fondo del mar".

Tras los ataques ocurridos en junio, Trump recordó que advirtió a Irán contra el reinicio de su programa nuclear, calificando a Teherán como una "amenaza intolerable" debido a sus misiles de largo alcance y su potencial armamento nuclear.

"El régimen ya poseía misiles capaces de alcanzar Europa y nuestras bases militares, tanto locales como en el exterior, y estaba cerca de desplegar misiles con alcance para atacar Estados Unidos continental", advirtió.

El presidente enfatizó que el rápido crecimiento del programa balístico iraní constituía un riesgo "claro y colosal" para la seguridad de Estados Unidos y sus fuerzas desplegadas globalmente.

"Aproveché la última y mejor oportunidad para actuar contra Irán y detener su avance nuclear", aseguró, destacando que esta acción contó con apoyo amplio, aunque expresado solo en voz baja por algunos.

"No permitiremos que Irán, principal patrocinador mundial del terrorismo, obtenga un arma nuclear. Nunca la tendrá", sentenció Trump.

Trump también habló por primera vez en estos días sobre su decisión de 2018 de retirarse del acuerdo nuclear iraní negociado por el presidente Barack Obama, calificándolo de un "trato horrible y peligroso que habría permitido a Irán tener armas nucleares hace tres años".

En tanto, continúan las polémicas sobre la decisión unilateral del presidente de atacar. Según una encuesta de Reuters/Ipsos, realizada antes del anuncio de la muerte de cuatro militares estadounidenses, solo uno de cada cuatro estadounidenses apoya la guerra en Irán.

Y mientras los demócratas presionan para votar una resolución sobre los poderes de guerra, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, junto con el secretario de Defensa, el director de la CIA John Ratcliffe y el general Dan Caine, han informado a los principales líderes del Congreso sobre la operación antes de dirigirse en las próximas horas a todos los miembros de la Cámara y del Senado. (ANSA).