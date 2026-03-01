Medio Oriente: "Estoy muy preocupado por Medio Oriente", dice el Papa

En respuesta a las preguntas de los niños de la parroquia, el líder de la Iglesia Católica expresó su profunda preocupación por los conflictos actuales, especialmente en Medio Oriente, y calificó la situación en la Franja de Gaza como una "tragedia".

"Estoy muy preocupado por lo que está sucediendo en el mundo, en Oriente Medio: la guerra de nuevo. Nosotros también debemos ser heraldos de la paz", declaró el Papa en un discurso improvisado durante la visita.

"Necesitamos rezar mucho por la paz, rechazar la tentación de dañar a los demás; la violencia nunca es el camino correcto", añadió.

En un momento dado, se le preguntó a León XIV sobre la existencia del mal en el mundo y luego sobre por qué tantos niños y niñas no tienen hogar ni comida.

En su respuesta, el pontífice puso el ejemplo del conflicto en Palestina.

"Vemos esto, por ejemplo, la tragedia en Gaza, donde muchos niños murieron, se quedaron sin padres, sin escuela, sin un lugar donde vivir. Por eso, debemos buscar la respuesta para ser promotores de la paz a través del diálogo. Debemos aprender a respetarnos mutuamente, a rechazar la violencia", dijo.

Anteriormente, en su discurso del Angelus dominical, Robert Prevost ya había expresado su preocupación por la crisis iraní.

"La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas mutuas, ni con armas que siembran destrucción, dolor y muerte, sino solo mediante un diálogo razonable, auténtico y responsable", advirtió. (ANSA).