Medio Oriente: estremecedor relato de las vivencias de una rehén judía

Se negó a entrar en detalles, pero afirmó que los ataques fueron tan graves y repetidos que la hicieron querer suicidarse.

"Intenté quitarme la vida tres veces", declaró Yehoud. "Sentí que no podía más. Hubo momentos en que pensé que era la única salida", añadió.

Las imágenes de Yehoud en el momento de su liberación en Gaza, aterrorizada mientras hombres enmascarados de Hamás la llevaban al escenario, apretada por la multitud que la rodeaba, se hicieron virales.

Arbel Yehoud fue secuestrada por militantes de la Yihad Islámica Palestina junto con su prometido, Ariel Cuni, de su hogar en el kibutz Nir Oz y retenida como rehén por separado.

Cuni fue liberada en octubre de 2025, tras 738 días de cautiverio. Yehoud describió sus emociones y recuerdos de su tiempo en Gaza como una maleta cerrada, refiriéndose a la dificultad de hablar abiertamente sobre el trauma que ella y su prometido experimentaron: "aún no hemos llegado a ese punto.

Intentaremos acercarnos a la vida que teníamos antes del 7 de octubre, con la clara convicción de que nunca volverá a ser la misma. Pero intentemos acercarnos a ella: una vida sencilla y modesta, un hogar que sea nuestro, donde podamos criar una familia. Puedo sentarme aquí durante horas y llorar, y es duro, pero al final... estoy aquí", dijo. (ANSA).