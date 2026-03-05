Medio Oriente: Europa en alerta máxima, temor por las células iraníes

En el caso de Chipre, Estado miembro de la UE, esto es sin reservas, tanto que París, Roma y Atenas están actuando para asegurar la isla. Por otro lado, ya existe un temor latente a posibles repercusiones graves para la seguridad. Los 27 ministros del Interior en Bruselas han examinado la situación y, si bien por ahora todo marcha con normalidad en el ámbito migratorio, la mayor preocupación es el terrorismo, con la posible activación de "células durmientes iraníes".

"Ese es el mayor riesgo ahora mismo, por lo que seguimos pidiendo una desescalada", explica un funcionario europeo. La Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, junto con los ministros de Asuntos Exteriores europeos, se reunieron con sus socios del Golfo y, en una declaración conjunta, instaron a Irán a "cesar de inmediato sus ataques", que amenazan la "seguridad regional y mundial".

"Debe haber espacio para la diplomacia para romper el ciclo de escalada", anticipó Kallas antes de la reunión. Comercio, seguridad, defensa. Todo está conectado. Porque Irán no está tan lejos (por ejemplo, limita con Turquía, miembro de la OTAN).

Tanto es así que la OTAN celebró una reunión del Consejo del Atlántico Norte para analizar su postura de defensa antimisiles tras el incidente del misil interceptado.

El misil se dirigía específicamente a Turquía, no a Chipre (pero se desvió de su curso), como afirmó Ankara. La isla que vio nacer a Afrodita sigue siendo un foco de tensión, en lugar de un balcón con vistas al frente. No es casualidad que la presidencia rotatoria de la UE, ocupada por Chipre, haya reprogramado o trasladado a internet todos los eventos de marzo, incluido el consejo informal de defensa que debía celebrarse la próxima semana.

Emmanuel Macron se tomó el tiempo para llamar a Giorgia Meloni y al primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, y en un espíritu de solidaridad europea, los tres acordaron coordinar el despliegue de recursos militares en Chipre y el Mediterráneo Oriental y trabajar juntos para garantizar la libertad de navegación en el Mar Rojo. Incluso España, que protesta enérgicamente contra la intervención estadounidense e israelí en Irán, ha confirmado el compromiso de la fragata española Cristóbal Colón, la más moderna de la flota, con el grupo naval del portaaviones francés Charles de Gaulle, que llegará al Mediterráneo Oriental la próxima semana, de nuevo para operaciones defensivas.

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, crece el temor a amenazas terroristas. "Nuestra principal preocupación es la seguridad de nuestros ciudadanos, y la crisis en Oriente Medio plantea desafíos", admitió el comisario de Interior, Magnus Brunner.

Según fuentes, el ejecutivo de la UE ha reprendido en cierta medida a los 27 por la demora en la implementación del nuevo sistema electrónico de control fronterizo, que en los primeros tres meses ha provocado el control de 17.000 personas por falta de permisos de entrada, 500 de las cuales fueron consideradas de alto riesgo.

En resumen, no se trata solo de evitar largas colas en los aeropuertos durante el verano. "El nuevo sistema permite un control de 70 segundos", aclaró un funcionario. "Vale la pena, dados los beneficios", acotó.

La Comisión presentó entonces su propuesta —presentada la semana pasada— para la lucha contra el terrorismo, infundiendo el necesario "sentido de urgencia" en los 27. Pero, en última instancia, la responsabilidad recae en los Estados miembros, y como sabemos, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. (ANSA).