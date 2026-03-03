Medio Oriente: Europa protege a Chipre; Irán amenaza: "No se metan"

De hecho, Grecia, Francia y el Reino Unido —que mantiene bases militares en la isla de Afrodita, en territorio soberano— enviaron recursos para proteger al país de la Unión Europea de drones y acaso de misiles hostiles.

En cuanto al resto, Europa se muestra cautelosa.

París, Londres y Berlín planean la posibilidad de actuar para proteger a sus aliados de Medio Oriente, lo que causó amenazas inmediatas de Teherán: "no se unan a Israel y Estados Unidos".

Esta advertencia, sin embargo, no inmutó al Reino Unido, cuyos aviones derribaron drones iraníes en los cielos de Jordania y de Irak.

Sin embargo, el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baghaei, lo resumió: cualquier intervención en Medio Oriente, incluso defensiva, se considerará "un acto de guerra y complicidad con los agresores".

Los europeos, afirmó Baghaei, adoptaron "enfoques contradictorios" y "deberían abandonarlos", ya que las consecuencias podrían llegar pronto a sus fronteras.

Confirmando la ambivalencia de muchas, si no la mayoría, de las capitales europeas, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo: "esta es claramente una campaña liderada por Estados Unidos e Israel, pero muchos aliados están brindando un apoyo crucial, incluso sin ser parte de las operaciones. Percibo un amplio apoyo en Europa".

Rutte, desde Macedonia del Norte, fue aún más específico: "hablé por teléfono con muchos líderes durante el fin de semana y también a principios de esta semana, y escuché claramente que la eliminación de las capacidades nucleares y de misiles balísticos de Irán, así como la caída de Jamenei, son aplaudidas por muchos de mis colegas de la OTAN".

Dicho esto, la Alianza no es parte en el conflicto, aunque está dispuesta a "proteger" a todos sus miembros.

Cabe recordar que Turquía tiene frontera con Irán.

Pero la cautela de Europa podría enfadar al presidente estadounidense, Donald Trump, dejándolo entre la espada y la pared.

El magnate primero atacó a España, que critica abiertamente la operación en Irán (y niega haber usado sus bases).

Después, incluso arremetió contra el Reino Unido. "nos llevó tres o cuatro días decidir dónde podíamos aterrizar", bramó durante su reunión con el canciller alemán Friedrich Merz.

"desde luego, no estamos tratando con Winston Churchill", bromeó el presidente estadounidense.

Por su parte, el premier británico, Keir Starmer, por su parte, no escatimó esfuerzos para apoyar al presidente chipriota, Nikos Christodoulidis, formalizando la decisión de enviar helicópteros con capacidad antidrones y el buque de guerra Dragon de la Marina Real.

"siempre actuaremos en beneficio del Reino Unido y de nuestros aliados", enfatizó Starmer.

París, como se anunció previamente, también está a punto de enviar una fragata —la Languedoc— con capacidad antimisiles y antidrones a Chipre.

Finalmente, Atenas, tras mandar también un buque y dos F-16, tomó la decisión de transferir una batería de sus sistemas de misiles Patriot a la isla de Kárpatos, en el sureste del mar Egeo.

"Grecia brindará toda la asistencia posible a Chipre, según sus posibilidades", aseguró el ministro de Defensa griego, Nikos Dendias, durante su reunión con Christodoulidis en Nicosia.

Christodoulidis declaró: "he hablado con el presidente francés y estoy en contacto con la canciller alemana y el primer ministro italiano. Grecia está mostrando el camino a seguir para la Unión Europea".

Macron finalmente anunció por la tarde que el buque insignia de la Armada, el portaaviones nuclear Charles de Gaulle, navegará del Báltico al Mediterráneo.

Además, el Palacio del Elíseo prometió "refuerzos militares en la región" del Golfo.

"tenemos acuerdos de defensa que nos vinculan con Qatar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos; también estamos vinculados con Jordania y nuestros aliados kurdos", declaró Macron, revelando que había derribado drones "en defensa propia" que atacaban bases francesas. (ANSA).