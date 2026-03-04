Medio Oriente, expansión del conflicto pone en riesgo servicios sanitarios, OMS

Así lo enfatizó el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, al expresar su preocupación por la situación en el Líbano, donde tres paramédicos murieron y otros seis resultaron heridos al intentar asistir a los heridos en las explosiones en el distrito sur de Tiro.

"El riesgo", añadió, "es que otros trabajadores sanitarios puedan estar entre las víctimas".

"Esto debe evitarse a toda costa -insistió el director de la OMS- para que los paramédicos, médicos y enfermeros puedan continuar su labor de salvar vidas, especialmente necesaria en estos tiempos de crisis".

Agregó que "las partes en conflicto deben respetar el derecho internacional humanitario y proteger al personal sanitario, las instalaciones y los pacientes".

"Por lo tanto, pido máxima moderación y que se garantice que las voces de la sabiduría y la paz se eleven por encima del estruendo de los bombardeos", concluyó. (ANSA).