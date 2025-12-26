Medio Oriente: Explosión en una mezquita de Homs, ocho muertos

El ataque fue reivindicado por extremistas sunitas de Saraya Ansar al-Sunna, un grupo armado formado tras la caída de Bashar al-Assad. El grupo también pertenece a la comunidad alauita —una rama del Islam chiita— y en junio pasado se atribuyó la responsabilidad de un ataque suicida contra una iglesia en Damasco, en el que murieron 25 fieles. Sin embargo, las autoridades apuntaron al Estado Islámico (ISIS, en inglés).

Los sobrevivientes comentaron que la potente explosión ocurrió en una mezquita del barrio de Wadi al-Dahab, en Homs, cuando el imán se disponía a comenzar su sermón. En cuestión de segundos, un violento estruendo transformó el lugar de culto en una pesadilla de polvo y escombros que sembró el caos. Damasco calificó el sangriento ataque como un "intento desesperado" de desestabilizar el país y prometió llevar a los responsables ante la justicia.

Desde la caída de Assad, los alauitas, que durante décadas tuvieron un papel predominante en el país de mayoría sunita, han sido blanco de secuestros, asesinatos y otros actos de violencia. El pasado marzo, los enfrentamientos a lo largo de la zona costera siria dejaron más de 1.500 muertos.

Las autoridades de Damasco llevaron a cabo una campaña masiva de arrestos en zonas predominantemente alauitas. Hoy mismo, se decidió liberar a 70 detenidos en la ciudad costera de Latakia, tras demostrarse que no estaban involucrados en crímenes de guerra. (ANSA).