Medio Oriente: explosiones en Jerusalén y alarmas en otras ciudades israelíes

El ejército israelí señaló el lanzamiento de misiles iraníes hacia Israel y ataques de drones de Hezbolá desde el Líbano.

En Jerusalén, por la tarde, las sirenas sonaron cuatro veces en menos de tres horas y se escucharon varias explosiones.

En el área de Jerusalén, la policía anunció que había desplegado agentes en cinco diferentes localidades después de haber sido alertada sobre la caída de escombros a raíz de proyectiles interceptados, lo que causó algunos daños materiales.

Sirenas de alarma también sonaron en Tel Aviv, la principal ciudad del centro de Israel, así como en Haifa y en varias áreas del norte de Israel.

El ejército anunció que identificó misiles lanzados desde Irán y declaró que los sistemas de defensa fueron activados "para interceptar la amenaza".

También señaló "diversos lanzamientos de drones" desde Líbano, en la frontera con el norte de Israel, y agregó que "la mayor parte" de ellos fueron interceptados. (ANSA)