Medio Oriente: Exsecretario de Defensa de EEUU respalda ataque a Irán

"Creo que el presidente y su equipo tomaron la decisión correcta", afirmó Esper en declaraciones a NBC News, durante una entrevista con la moderadora de Meet the Press, Kristen Welker.

El exjefe del Pentágono señaló sin embargo que el "resultado final" de las operaciones militares "todavía luce algo difuso", en referencia a la evolución del conflicto tras los primeros ataques.

"Tenemos que ver cómo se desarrolla la situación", sostuvo.

Esper consideró además que la Casa Blanca debería explicar con mayor claridad la estrategia detrás de la acción militar, tanto ante el Congreso como frente a la opinión pública estadounidense.

"A todo presidente le beneficia dirigirse al pueblo estadounidense y explicar qué estamos haciendo, por qué lo hacemos, cuánto tiempo tomará y cuáles son los riesgos y consecuencias", afirmó.

En ese sentido, señaló que el mandatario y sus principales asesores deberían ofrecer sesiones informativas al Congreso, incluyendo a la Cámara de Representantes y al Senado, así como coordinar intervenciones públicas de miembros del gabinete para detallar los objetivos de la operación.

Las declaraciones se producen mientras crece el debate político en Washington sobre el alcance y la duración de la ofensiva militar estadounidense tras la escalada con Irán.

