Medio Oriente: FDI, 4 palestinos muertos en Gaza tras abrir fuego contra soldados

Haaretz informó que Hamás no hizo declaraciones de inmediato, pero fuentes cercanas al grupo identificaron a uno de los muertos como Anas Annashar, hijo de un ex político de alto rango de Hamás. Ningún soldado israelí resultó herido, según un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Las fuerzas israelíes continúan las operaciones en la zona para asegurar el lugar e investigar la red de túneles, según el comunicado. En los últimos meses, Israel ha respondido a incidentes similares con ataques aéreos en el enclave, que han causado la muerte de decenas de personas.

En otro incidente, las fuerzas israelíes dispararon y mataron a un agricultor palestino en Deir Al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, según las autoridades sanitarias locales.

Israel aún no se ha pronunciado sobre el incidente (ANSA).