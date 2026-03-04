Medio Oriente: FDI, golpe a importante complejo militar iraní

"Recientemente, la Fuerza Aérea Israelí, guiada con precisión por la inteligencia de las FDI", se lee en un comunicado, "completó un ataque a gran escala contra un importante complejo militar del régimen terrorista iraní en el este de Teherán".

El complejo, explicó, albergaba la sede de todas las organizaciones de seguridad iraníes. Además, se identificó a agentes iraníes dentro del complejo como "responsables de dirigir la operación, promover nuevos ataques terroristas contra Israel y la región, y reprimir al pueblo iraní".

Los centros de mando atacados en el complejo también incluían la sede de Inteligencia y "la unidad de Seguridad Interna responsable de reprimir las protestas". (ANSA)