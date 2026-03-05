Medio Oriente: Francia permite a EEUU usar sus bases en Medio Oriente

"En el marco de nuestras relaciones con Estados Unidos, se ha autorizado temporalmente la presencia de sus aviones en nuestras bases" en la región, declaró una portavoz del Estado Mayor. "Estos aviones contribuyen a la protección de nuestros socios en el Golfo", agregó.

Francia cuenta con una base aérea en los Emiratos Árabes Unidos y aviones estacionados en Jordania, así como con una base aérea en Yibuti, a las afueras de la región.

El canciller francés, Jean-No‰l Barrot, conversó telefónicamente el miércoles con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, anunció hoy el ministerio francés.

"El ministro condenó los ataques iraníes, reafirmó el compromiso de Francia con la estabilidad en Medio Oriente, la distensión y la reanudación de un diálogo diplomático serio, de conformidad con el derecho internacional que rige el uso de la fuerza", declaró la cancillería en un comunicado.

Barrot también expresó la "permanente preocupación" de Francia por la suerte de los "ciudadanos franceses detenidos en Irán" y exigió su "liberación inmediata e incondicional".

El presidente Emmanuel Macron declaró el martes que las operaciones militares estadounidenses e israelíes en Irán desde el sábado se han llevado a cabo "al margen del derecho internacional". Sin embargo, culpó principalmente a la República Islámica del conflicto, que se ha extendido a otra regiones de Medio Oriente. El primer ministro británico, Keir Starmer, se negó inicialmente a permitir que los estadounidenses utilizaran bases aéreas británicas. Sin embargo, posteriormente accedió a una solicitud estadounidense para utilizar dos bases militares británicas con un "fin defensivo específico y limitado".

Por su parte, la portavoz del gobierno francés, Maud Bregeón, subrayó que "o estamos en guerra, no queríamos este conflicto", y retieró que Francia mantiene una postura defensiva para ayudar a sus socios regionales en Medio Oriente a garantizar su seguridad, en una estrategia de contención para evitar una escalada en la medida de lo posible.

Entrevistada por TF1, Bregeon también reiteró el compromiso del gobierno con la transparencia total en los precios del combustible. Hoy está prevista una reunión sobre este asunto en Bercy con líderes del sector y el ministro de Economía, Roland Lescure.

Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, "hemos observado un aumento de varios céntimos" en algunas gasolineras, señaló Bregeon, señalando que existen "grandes disparidades según la provincia y la gasolinera".

Seis días después del inicio del ataque israelí-estadounidense, la ministra de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin, se hizo eco de las palabras de la portavoz del gobierno y afirmó que "Francia no está involucrada en la guerra".

La ministra París "está en una posición defensiva. Nosotros estamos en una posición protectora, no atacamos. Francia está movilizada para proteger a sus ciudadanos, a sus empresas y para apoyar a los países con los que tenemos acuerdos de defensa".

(ANSA).