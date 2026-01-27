Medio Oriente: fue un soldado israelí quien bloqueó a los carabineros italianos

Las FDI informaron a la RAI en Jerusalén: "A principios de esta semana (domingo), un soldado avistó un vehículo que se dirigía a la comunidad de Sde Ephraim por una ruta cerrada al tráfico civil, de acuerdo con la evaluación de la situación operativa, y designada como zona militar cerrada", explicó el ejército.

Las FDI declararon que, tras detener a los Carabineros vestidos de civil, "el soldado clasificó el vehículo como sospechoso. Dado que la matrícula diplomática no había sido identificada en ese momento, el soldado se acercó al vehículo para detenerlo, apuntando con su arma sin abrir fuego, y ordenó a los pasajeros que salieran y se identificaran".

"En cuanto los pasajeros se identificaron como diplomáticos, el soldado los liberó inmediatamente e informó del incidente a sus comandantes", reportaron las FDI.

El ejército israelí afirma que "una investigación preliminar indica que el soldado actuó conforme a los procedimientos requeridos en caso de encontrarse con un vehículo sospechoso. Sin embargo, no actuó conforme a los procedimientos aplicables a vehículos diplomáticos, ya que el vehículo no fue identificado como tal".

"El soldado fue citado a una reunión de aclaración y a una revisión de los procedimientos, que también se reforzarán para todos los soldados en la zona de Judea y Samaria (Cisjordania)", añade el comunicado. (ANSA)