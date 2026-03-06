Medio Oriente: gobiernos de Brasil y Líbano analizan guerra

El titular del Ministerio de Exteriores "conversó con el canciller de El Líbano, Yousseff Rajji, sobre el conflicto en Oriente Medio y sus consecuencias en aquel país (..) con una numerosa comunidad brasileña", informó Itamaraty este viernes en sus redes sociales.

El gobierno brasileño observa con "preocupación frente a la escalada de acciones militares contra el territorio libanés", señaló la nota.

Este diálogo dio continuidad a una serie de consultas con diplomáticos de Alemania, Jordania, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos tras el estallido de la guerra el 28 de febrero pasado. En ese contexto, el presidente Lula conversó este miércoles con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, con quien coincidió en abogar por el fin del conflicto con la mayor brevedad posible. (ANSA).