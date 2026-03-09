Medio Oriente: grieta Trump-Netanyahu por ataque a refinería

"Al presidente no le gustan estos ataques. Quiere salvar el petróleo, no quemarlo", dijo un asesor de Trump al portal Axios, al explicar que el tema será abordado al más alto nivel político entre ambos aliados.

Aunque Israel no ha golpeado las instalaciones de producción petrolera, Washington teme que las altas columnas de humo negro que se elevan desde los depósitos bombardeados terminen volviéndose en contra de la campaña militar, uniendo a la población iraní en apoyo al régimen.

Las imágenes —según la preocupación de la Casa Blanca— también podrían tener un fuerte impacto en la opinión pública estadounidense, al recordar el encarecimiento de la energía que el presidente teme de cara a las elecciones.

Aunque Trump se ha mostrado confiado frente al alza de las cotizaciones del crudo —"Es un pequeño precio a pagar; caerán rápidamente después de que se elimine la amenaza iraní", afirmó—, es consciente de que un aumento en los precios de la gasolina y el gas golpearía los bolsillos de los estadounidenses, agravando el costo de vida del que se quejan desde hace meses y con posibles consecuencias negativas para los republicanos en las urnas de noviembre.

Sobre el salto de los precios del petróleo, Trump aseguró: "Tengo un plan", sin entrar en detalles. Según versiones de prensa, el presidente está evaluando varias opciones: además de liberar reservas estratégicas de petróleo en el marco del G7, podría limitar las exportaciones de crudo estadounidense, intervenir en el mercado de futuros del petróleo, suspender algunos impuestos federales o flexibilizar ciertos requisitos de la Jones Act, que obliga a que el transporte de combustible se realice en barcos con bandera estadounidense.

Más allá del encarecimiento del petróleo, otra preocupación para Trump es la hipótesis de un despliegue de tropas terrestres en Irán. "Todavía no hemos tomado una decisión. No estamos ni cerca de hacerlo", declaró el presidente antes de participar en el retiro de los diputados republicanos de la Cámara en el Trump Doral de Miami, un encuentro destinado a reforzar su control sobre el partido y promover el Save America Act, que endurece los requisitos para votar en las elecciones de mitad de mandato.

De cara a noviembre, los republicanos observan con inquietud los problemas internos —desde la inmigración hasta las primeras señales de debilidad económica—, a los que ahora se suma una guerra con Irán a la que muchos estadounidenses se oponen y que está generando polémica incluso dentro del movimiento MAGA.

Trump está convencido de que el conflicto responde a los intereses del movimiento, al enmarcarse en la doctrina America First en materia de seguridad. Sin embargo, esta explicación no convence a todos. Entre los demócratas, algunos críticos empiezan a señalar similitudes entre la Casa Blanca de Trump y el discurso de Vladimir Putin sobre la guerra. Ninguno habla de "guerra", sino de "operación": así lo hizo el líder del Kremlin y también el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Recientemente, además, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, afirmó que Estados Unidos "No inició la guerra, pero bajo el presidente Trump la está terminando". Palabras muy similares a las que pronunció Putin en 2022 al comienzo de la invasión de Ucrania: "No hemos iniciado esta llamada guerra; más bien estamos tratando de ponerle fin".

Las similitudes inquietan a algunos analistas, sobre todo porque Putin creía que conquistaría Ucrania en pocas semanas y hoy se encuentra inmerso en el cuarto año de conflicto. El temor de muchos es que Irán pueda convertirse en la Ucrania de Trump.

(ANSA).