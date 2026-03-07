Medio Oriente: guerra con Irán se expande más allá de Medio Oriente

En los últimos días, uno de los episodios más simbólicos de esta expansión ocurrió frente a la costa de Sri Lanka, donde un submarino estadounidense hundió una fragata iraní en aguas del océano Índico, causando decenas de muertos y abriendo un nuevo frente naval lejos del teatro tradicional de la guerra.

El ataque, confirmado por autoridades estadounidenses, marcó un hecho inusual en la guerra moderna al implicar el uso de torpedos contra un buque de guerra iraní fuera de Medio Oriente, subrayando cómo el conflicto ya no se limita a la región del Golfo o al Levante.

La expansión geográfica ocurre apenas días después del inicio de la ofensiva militar conjunta de Washington y Tel Aviv contra objetivos estratégicos iraníes, lanzada el 28 de febrero, en una operación que incluyó bombardeos a gran escala contra instalaciones militares y de misiles dentro del territorio iraní.

El ataque inicial provocó una rápida respuesta de Teherán, que lanzó misiles y drones contra bases estadounidenses en el Golfo y contra aliados regionales de Washington, ampliando el riesgo de una guerra regional de gran escala.

En paralelo, milicias aliadas de Irán y otros actores regionales comenzaron a abrir nuevos frentes indirectos, mientras Israel intensificó los ataques aéreos contra infraestructuras militares en territorio iraní y posiciones de grupos aliados en la región.

La escalada ya ha tenido consecuencias globales. Una de las más visibles es la crisis en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del planeta, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial.

Las amenazas iraníes y los ataques a buques provocaron una fuerte caída del tráfico marítimo en la zona y llevaron a numerosas compañías navieras a suspender rutas por razones de seguridad, generando un impacto inmediato en el comercio global.

El conflicto también está afectando directamente a la economía internacional. Analistas advierten que la guerra ya está provocando interrupciones en cadenas logísticas, aumentos en los precios de la energía y tensiones industriales especialmente en Europa.

El aumento del precio del petróleo y del gas, sumado a la disrupción de rutas marítimas y aéreas, amenaza con reactivar presiones inflacionarias y desacelerar la economía global si la guerra se prolonga.

Europa, particularmente dependiente de las importaciones energéticas del Golfo, aparece como una de las regiones más expuestas a los efectos económicos del conflicto.

En paralelo, varios países europeos comenzaron a reforzar su presencia militar en el Mediterráneo y a preparar planes de contingencia ante una posible ampliación del conflicto hacia el continente.

La crisis también ha provocado cierres masivos de espacio aéreo en Medio Oriente y la suspensión de numerosas rutas internacionales por parte de aerolíneas globales, lo que complica el transporte de pasajeros y carga entre Asia, Europa y América.

En el plano diplomático, varios gobiernos y organismos internacionales han advertido que la expansión del conflicto podría desestabilizar no solo Medio Oriente sino también el equilibrio estratégico global.

Analistas señalan que el escenario actual recuerda a las guerras regionales que terminaron involucrando a múltiples potencias, especialmente por el creciente impacto en comercio, energía y rutas marítimas estratégicas. (ANSA).