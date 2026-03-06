Medio Oriente: guerra en Irán un "extraordinario error que pagaremos", Sánchez

Entre "países aliados es bueno ayudar cuando se tiene razón y señalar cuando se está equivocado, y esta guerra en Irán es un extraordinario error que vamos a pagar", declaró al concluir la cumbre hispano-portuguesa celebrada en Huelva (España)

El ejecutivo español mantiene la negativa a Estados Unidos a utilizar sus bases en España para sus ataques a Irán por no contar el conflicto con "amparo internacional"

Tras esta negativa el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este martes con "cortar todo el comercio con España", y Sánchez se mantuvo en su negativa a dejarle utilizar las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) y proclamó el "no a la guerra"

El gobierno español anunció ayer que enviará la fragata Cristóbal Colón, el buque de guerra más avanzado de la Armada española, al Mediterráneo oriental para dar protección a Chipre, que sufrió un ataque de Irán, junto al portaaviones francés Charles de Gaulle

Grecia e Italia también salieron en apoyo de Chipre, país que pertenece a la Unión Europea (UE) pero no a la OTAN

Esta es la primera participación militar de España en el conflicto

"Con la misma determinación que decimos "No a la guerra de Irán, ayudamos a un Estado de la Unión Europea (UE) que es víctima de ese conflicto", apuntó el premier español

Al mismo tiempo, Sánchez anunció hoy que comparecerá en el Congreso de los Diputados para exponer su posición ante la guerra de Oriente Medio

La principal fuerza de la oposición, el Partido Popular (PP), había pedido la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso

También le pide que se someta a votación el envío del buque de guerra a Chipre porque "no puede poner en peligro la vida" de los militares españoles sin la autorización de la Cámara, argumentó

Sánchez le contestó que la operación no necesita autorización del Congreso porque la misión es "defensiva, nada ofensiva" y se ajusta a la Ley orgánica de seguridad nacional de 2005

El PP consideró que el "no a la guerra" de Sánchez "ha durado menos de un cuarto de hora" porque manda tropas dentro de una fragata "con misiles", afirmó su vicesecretario, Elías Bendodo

"No a la guerra y manda un barco de guerra, con misiles, con 230 españoles dentro" y además lo hace "sin llevarlo al Congreso a debatir ni votar", declaró (ANSA)