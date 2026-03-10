Medio Oriente: guerra impactará en economía mexicana

El presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Francisco González, afirmó que la fabricación de componentes automotrices depende en gran medida de derivados del petróleo y gasolina, como los plásticos, por lo que el incremento de los precios del barril de crudo, que rebasó en los últimos días los 100 US$, será "Un factor de presión".

Aunque las tarifas llegaron a los 120 US$ en los últimos 10 días, ayer cerraron a 92,69, en el caso del barril del tipo Brent, mientras el West Texas, que son los principales crudos marcadores, cerró en 94,77, debido a las dificultades del suministro en el Estrecho de Ormuz, controlado por Irán, por donde transita 21% del petróleo mundial.

La baja drástica ocurrió luego de que el presidente estadounidense Donald Trump señaló que "La guerra está prácticamente terminada" y dijo que Irán "No tiene armada, ni comunicaciones ni fuerza aérea".

Especialistas anticiparon que, aunque México podría ganar con la exportación de hidrocarburos con este conflicto, perdería la misma cantidad e incluso más por la importación creciente de carburantes, y tendría que echar mano de subsidios para poder sostener bajos los precios a los consumidores.

Sin embargo, el experto en energía Ramsés Pech afirmó que los altos precios afectarán al diésel (gasóleo), que no recibe subsidios y es "El principal insumo del transporte de perecederos" y cuya alza podría "Trasladarse a los costos logísticos y presionar la inflación".

Pech afirmó que desde la semana pasada ya se observaron cambios en el precio de ese combustible que "Fueron parcialmente contenidos mediante ajustes en los costos de las terminales de almacenamiento y distribución operados por Pemex", la petrolera gubernamental y empresas privadas.

Sin embargo, expuso que "Con el actual repunte del crudo será difícil sostener esta estrategia y el diésel" podría seguir subiendo.

De hecho, Pemex aumentó 15% el diésel para transporte de carga desde el sábado anterior, lo que representa un duro golpe a las empresas del sector.

"Tuvimos que pedir a las compañías distribuidoras que surten el diésel una carta donde expliquen el aumento para que nuestros clientes nos crean, ya que ellos ven que el precio en las gasolinas no ha registrado ningún incremento", por el subsidio gubernamental, dijo un transportista, citado por el diario Reforma.

Por ahora, los aumentos en el petróleo no amenazan los precios del gas natural, que es importado principalmente de Estados Unidos.

Francisco Ripoll, director de operaciones de la firma Naturgy, señaló que "México se beneficia por su cercanía con Texas, principal origen del suministro, por lo que los precios se mantienen cerca de 3 US$ por millón de BTU", la unidad de medida del gas y "Las expectativas para los próximos años son de oferta y precios estables".

Sin embargo, en Estados Unidos el diésel o gasóleo aumentó 11% por la guerra con Irán. (ANSA).