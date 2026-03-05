Medio Oriente: Guerra Irán-EE.UU. golpea al petróleo

Columnas de fuego y humo se elevaron desde la zona industrial petrolera de Fujairah, uno de los centros logísticos clave para el comercio de crudo en el Golfo Pérsico, tras el impacto de fragmentos de un vehículo aéreo no tripulado abatido por las defensas antiaéreas, informaron autoridades locales y medios regionales.

El incendio fue finalmente contenido por los equipos de defensa civil y no se reportaron víctimas, mientras que las operaciones en la zona volvieron gradualmente a la normalidad, indicaron las autoridades del emirato.

El incidente se produce en medio de una oleada de ataques de represalia lanzados por Irán contra objetivos en Medio Oriente tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní iniciada el 28 de febrero.

Aquella operación militar —conocida como "Lion's Roar"— implicó bombardeos aéreos y ataques con misiles contra múltiples instalaciones estratégicas dentro de Irán, en una de las mayores acciones militares coordinadas contra la República Islámica en décadas.

La ofensiva desencadenó una respuesta inmediata de Teherán, que lanzó centenares de misiles y drones contra Israel, bases militares estadounidenses y varios países del Golfo aliados de Washington.

Desde el inicio de la escalada, Irán ha disparado cientos de drones y misiles hacia objetivos en Israel y en países como Arabia Saudita, Qatar, Bahréin, Kuwait, Irak y los propios Emiratos Árabes Unidos, ampliando el conflicto más allá del territorio iraní.

En los Emiratos, la mayoría de los proyectiles fueron interceptados por las defensas aéreas, pero la caída de restos y fragmentos provocó daños en zonas urbanas y en infraestructura civil.

Según datos oficiales emiratíes, los ataques y la caída de escombros de interceptaciones han dejado hasta ahora tres muertos y decenas de heridos de distintas nacionalidades.

La ampliación del conflicto ha provocado incidentes en instalaciones energéticas de varios países del Golfo, lo que generó preocupación en los mercados internacionales por el riesgo de interrupciones en el suministro de petróleo y gas.

El puerto de Fujairah, donde se registró el incendio, es uno de los principales centros de almacenamiento y reexportación de petróleo del mundo y un nodo estratégico para el abastecimiento de combustible.

Tras el incidente, algunas empresas suspendieron temporalmente operaciones de bunkering y suministro de combustible para buques en la zona ante el deterioro del entorno de seguridad.

El conflicto también ha provocado interrupciones en rutas marítimas cercanas al estrecho de Ormuz, paso por donde transita cerca de un tercio del comercio mundial de petróleo.

La guerra regional comenzó el 28 de febrero cuando fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron ataques coordinados contra instalaciones militares y estratégicas en Irán, en el marco de una operación destinada a neutralizar capacidades militares y nucleares iraníes.

Teherán respondió con una ofensiva de gran escala basada en misiles balísticos, drones y ataques contra infraestructura energética y bases militares en varios países aliados de Washington. (ANSA).