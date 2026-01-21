Medio Oriente: Hamás, "asesinato de periodistas en Gaza es un crimen de guerra"

"El asesinato de Muhammad Qashta, Abdul Raouf Shaath y Anas Ghneim mientras realizaban su trabajo periodístico en campos de refugiados en el centro de la Franja de Gaza", se lee en un comunicado de Hamás y la Yihad Islámica, reportado por Quds News, "constituye un crimen de guerra y una peligrosa escalada de violaciones flagrantes".

El Foro de Periodistas Palestinos, una organización independiente, declaró que la escalada de ataques contra periodistas "es el resultado directo de la impunidad de la ocupación y un intento desesperado de intimidar a los profesionales de los medios de comunicación e impedirles informar sobre sus crímenes genocidas".

Los medios árabes generalmente hablaron de un "ataque selectivo y deliberado" contra el convoy egipcio.

Según Ahram Online, Shaath había trabajado anteriormente para AFP como fotoperiodista. (ANSA).