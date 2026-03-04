Medio Oriente: Hegseth, "muerto el iraní que quería asesinar a Trump"

En su ya habitual informe en el Pentágono sobre la guerra con Irán, Pete Hegseth anunció sorpresivamente que el presunto asesino o instigador del asesinato "fue localizado y abatido".

"Irán intentó asesinar al presidente Trump, y el presidente Trump fue el último que rio", bromeó el secretario de Defensa, aclarando que la operación no tenía como objetivo específico al líder de la célula.

Aunque Hegseth no proporcionó muchos detalles, el complot en cuestión fue presuntamente frustrado en 2024, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Asif Merchant, ciudadano pakistaní que trabajaba para Irán.

El hombre, de 46 años, fue acusado de contactar con un sicario en Nueva York para llevar a cabo una serie de asesinatos políticos entre finales de agosto y principios de septiembre, que culminaron con el asesinato del comandante en jefe, en venganza por el asesinato del general iraní Qassim Suleimani en 2020.

Merchant fue arrestado el 12 de julio -el día antes del atentado a Trump en Pensilvania- cuando se disponía a salir de Estados Unidos poco después de reunirse con lo que creía que eran sicarios, cuando en realidad eran agentes federales encubiertos.

La semana pasada, el primer día del juicio en el Tribunal Federal de Distrito de Brooklyn, justo cuando la guerra azota Oriente Medio, la fiscalía mostró al jurado un video de Merchant discutiendo el plan con un informante, usando un cigarrillo electrónico naranja como símbolo de objetivo.

"¿Cómo morirá?", preguntó el hombre en kurdo, señalando el objeto que los investigadores creen que es Trump.

Teherán siempre negó cualquier implicación, aunque varios funcionarios iraníes prometieron públicamente venganza contra el presidente estadounidense y los ex asesores Mike Pompeo y John Bolton, tanto que los dos se quedaron con el equipo de seguridad de toda la administración de Joe Biden hasta que el propio magnate decidió destituirlos.

Cuando Merchant fue arrestado, el entonces director del FBI, Christopher Wray, declaró que su plan era "directamente del manual de Teherán".

Y según un memorando de noviembre de 2024 de Lisa Monaco, fiscal general adjunta de Biden, el pakistaní declaró a los investigadores tras su arresto que había recibido entrenamiento como espía del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria.

Aunque los cargos y el contexto geopolítico son bastante graves, los testimonios y las pruebas lo han retratado hasta ahora como un agente dedicado pero torpe, que jamás habría logrado llevar a cabo un plan homicida.

Por su parte, el presidente estadounidense hizo referencia al complot iraní en el video en el que anunció la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, afirmando: "Lo atrapé antes de que él me atrape".

Fue la primera vez que Trump admitió que las amenazas de Teherán contra su vida habían influido, al menos en parte, en su decisión de arrastrar a Estados Unidos a la guerra en Medio Oriente.

Sin embargo, la Casa Blanca le restó importancia a la afirmación.

"Hay un millón de razones para eliminar a terroristas como el ayatolá Jamenei", declaró un alto funcionario de la administración.

"El complot para asesinar al presidente es solo una de ellas", completó. (ANSA).