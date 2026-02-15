Medio Oriente: Herzog se reúne con familias de víctimas de delitos en comunidad árabe

Durante la reunión en la residencia presidencial, Herzog expresó su profunda comprensión del crimen que se ha cobrado 48 vidas desde principios de año, dos la última noche.

Aprovechó la oportunidad para instar a la Knéset (parlamento) a aprobar una ley que otorgue a la policía potentes herramientas de vigilancia para "investigar a estos criminales", insistiendo en que el principal obstáculo para las fuerzas del orden es la recopilación de pruebas.

Las familias, vinculadas al movimiento árabe-judío Unidos, acusaron a la policía de descuidar el problema, afirmando que las herramientas necesarias ya existen, pero no se están utilizando.

El grupo exigió la destitución del ministro de Seguridad de extrema derecha, Itamar Ben Gvir, una presencia policial constante en las ciudades árabes y el fin de las intensas operaciones policiales, que incluyen el despliegue de unidades especiales y el aislamiento temporal de localidades enteras sin resultados concretos en las investigaciones. (ANSA).