Medio Oriente: Hezbolá espera a los israelíes con nuevos misiles

La invasión terrestre israelí del sur del Líbano y la incesante campaña de bombardeos aéreos y de artillería en diversas regiones del país, incluida la capital, Beirut, se convirtieron, paradójicamente, en un soplo de aire fresco

Según analistas locales, esto reactiva la ecuación bélica, la única que conoce el movimiento proiraní y que sigue dando sentido a sus filas, aunque diezmadas y fragmentadas, y cada vez más privadas del apoyo de una opinión pública cansada de otra escalada devastadora

Importa poco en la lógica interna del movimiento: la alternativa es la irrelevancia, argumentaron algunos comentaristas

Según esos observadores, la transformación en un mero partido institucional, abandonando la lucha armada, ha sido vista por muchos líderes, especialmente los más cercanos al Pasdaran iraní, como un suicidio político

El objetivo, por lo tanto, sigue siendo luchar hasta la victoria. O el "martirio"

La primera oleada de misiles y drones lanzada por Hezbolá antes del amanecer del lunes hacia el norte de Israel fue interpretada por algunos como un acto de coherencia ideológica, un saludo simbólico tras el "martirio" del líder supremo iraní, Alí Jamenei

Pero la continuación de los ataques durante las últimas 48 horas, incluso tras la enérgica reacción israelí y un aluvión de críticas internas, indica, según varios analistas, una decisión más estructural

Al atacar la Alta Galilea, Hezbolá revivió el escenario de 2024, antes de que Israel asesinara a Hassan Nasrallah y a su sucesor designado, Hashem Safieddin

En esta fase de transición, el movimiento intentó redefinir su papel

Y el único espacio que puede ocupar hoy es el de la "resistencia" contra el ocupante

La continuación de la guerra desbarata cualquier idea libanesa de rendición incondicional a Israel y Estados Unidos y alimenta la polarización identitaria, que, según muchos observadores, se está volviendo fundamental para la supervivencia política del movimiento

Es en la actual confrontación armada que Hezbolá intenta recuperar su identidad, legitimidad y centralidad. (ANSA)