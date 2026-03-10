Medio Oriente: iata: la guerra con Irán sacude la aviación global

El organismo que agrupa a más de 300 compañías aéreas alertó que la inestabilidad en Medio Oriente podría generar pérdidas significativas para la industria si el conflicto se prolonga, en un momento en que el sector aún consolida su recuperación tras la crisis provocada por la pandemia.

Uno de los principales efectos inmediatos es el cierre parcial o total del espacio aéreo en distintos países de la región, lo que obliga a las aerolíneas a modificar corredores aéreos clave que conectan Europa, Asia y Oceanía.

Estos cambios implican vuelos más largos, mayor consumo de combustible y un incremento de los costos operativos.

La situación también genera un fuerte impacto en la logística global del transporte aéreo, ya que Medio Oriente constituye uno de los principales nodos de conexión del tráfico internacional.

Varias aerolíneas ya suspendieron o limitaron operaciones hacia algunos destinos de la región por motivos de seguridad, mientras que otras optaron por rediseñar sus rutas para evitar zonas consideradas de riesgo.

Además, la tensión geopolítica incrementó la volatilidad del precio del petróleo y del combustible aeronáutico, un factor clave para la rentabilidad del sector.

Según analistas de la industria, el aumento del jet fuel podría trasladarse en parte al precio de los pasajes en rutas internacionales si el conflicto continúa escalando.

Para la Iata, el impacto potencial no se limita a las aerolíneas: la crisis también podría afectar al turismo global, que depende fuertemente de la conectividad aérea para sostener su crecimiento.

En este contexto, la organización reiteró la importancia de garantizar la seguridad de las rutas internacionales y mantener la estabilidad del sistema de transporte aéreo en un escenario geopolítico cada vez más incierto.

El impacto en la aviación se produce en el marco de una nueva escalada militar en Medio Oriente tras ataques y represalias vinculados al conflicto con Irán, que reavivaron una de las tensiones geopolíticas más sensibles del planeta. La región concentra algunos de los corredores aéreos más utilizados del mundo para conectar Europa con Asia y Oceanía. (Ansa).