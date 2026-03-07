Medio Oriente: imágenes de videojuegos con filmaciones del ataque a Irán

Como señaló el periodista del Washington Post, Drew Harwell, la animación inicial proviene de "Call of Duty: Modern Warfare III", un título de la popular franquicia de disparos en primera persona publicada por Activision Blizzard, subsidiaria de Microsoft.

El video, de poco más de 1 minuto de duración, muestra acciones militares estadounidenses contra objetivos iraníes. La publicación original incluye el texto "Cortesía de Rojo, Blanco y Azul", en referencia a un paquete que se puede comprar en el juego para equipar a tu personaje con armas que disparan proyectiles con estelas de diferentes colores.

La administración Trump recibió duras críticas de la clase política de Washington tras publicar ese video con imágenes del videojuego "Call of Duty" para promocionar su guerra contra Irán. Sin embargo, también provocó una reacción inesperada de otro público: jugadores profesionales de "Call of Duty" y creadores de contenido.

"Creen que la guerra es un videojuego", escribió el autor y activista de asuntos de veteranos Paul Rieckhoff en una publicación en X. "Inapropiado, infantil e inaceptable", añadió.

Pero no solo la gente del ámbito político se sorprendió por el uso que la Casa Blanca hizo del "shooter" más popular del mundo para promocionar su campaña militar contra Teherán.

Esta no es la primera vez que la administración estadounidense combina actividades de campo con elementos de la industria de los videojuegos en redes sociales.

En septiembre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos compartió un montaje de video de las redadas de Ice en X con el lema "Hay que atraparlos a todos", acompañado de la canción principal de la serie de televisión Pokémon.

En octubre, otra publicación en X del mismo departamento usó una imagen del videojuego Halo para reclutar nuevo personal de Ice y el lema "Destruir la inundación". En el juego, la "Inundación" es una especie alienígena parásita, la principal amenaza para el protagonista.

Pero este uso ha desatado controversias. Pokémon Company International ha condenado el uso de sus imágenes por parte de la Casa Blanca, incluyendo una versión diminuta del popular personaje Pikachu, en un meme publicado online con la frase "Make America Great Again".

"No participamos en su creación ni distribución, y no se otorgó ningún permiso para el uso de nuestra propiedad intelectual", declaró la portavoz de Pokémon, Sravanthi Dev.

"Nuestra misión es unir al mundo, y dicha misión no está afiliada a ninguna postura ni agenda política", sentenció.

La compañía ya había criticado a la administración Trump por usar sus imágenes para promover su campaña de deportación.

Al ser contactada por la BBC, la Casa Blanca sugirió que la compañía tiene un sesgo político.

La marca, con 30 años de antigüedad y que recientemente lanzó el juego Pokopia para Nintendo, también reprendió a la administración del presidente Donald Trump en septiembre pasado por usar su canción principal y su eslogan "Gotta catch 'em all" (Hay que atraparlos a todos) en un video que mostraba arrestos realizados por agentes de la patrulla fronteriza y de inmigración de Estados Unidos. (Ansa).