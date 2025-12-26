Medio Oriente: Impactante video, un colono atropella a un palestino que rezaba

Las imágenes que se viralizaron en redes sociales dan cuenta, una vez más, de otro caso de violencia de colonos en Cisjordania.

Por ese motivo, el reservista fue suspendido por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y se dictaminó el arresto domiciliario.

El ataque ocurrió el jueves cerca de la aldea de Deir Jarir, al norte de Ramala.

Las imágenes muestran al palestino cayendo al suelo tras ser alcanzado, mientras el colono, con un rifle al hombro, se baja del vehículo y le grita, instándolo a abandonar la zona.

El hombre herido logra levantarse, mientras que el colono se acerca a un taxi palestino y le grita al conductor, antes de volver a subirse al todoterreno y marcharse.

Majdi Abu Mokho, padre del joven herido, dijo que su hijo ahora tiene dolor en ambas piernas.

Por su lado, las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que el israelí del video era un soldado de reserva, y añadieron que le confiscaron el arma y le suspendieron el servicio.

Según el ejército, una investigación inicial reveló que el mismo reservista que aparece en el video había abierto fuego previamente dentro de la misma aldea, vestido de civil.

Durante ese incidente, un joven palestino resultó herido después de que colonos le dispararan y le lanzaran piedras.

El ejército declaró que condena enérgicamente "todas las manifestaciones de violencia".

Tras el ataque, el colono fue puesto bajo arresto domiciliario durante cinco días.

Sin embargo, estas medidas no alteran la dramática realidad de la violencia sistemática en Cisjordania, alimentada por la impunidad.

Una violencia que no perdona ni siquiera las vidas más inocentes: también el jueves, cinco colonos israelíes fueron arrestados por su presunta participación en un ataque a una casa palestina en la ciudad de Sair, al norte de Hebrón, en el que una bebé de ocho meses resultó herida en la cara y la cabeza.

Mientras, en el norte de Israel, dos personas murieron y el atacante fue neutralizado.

El presunto autor llevó a cabo ataques separados: atropelló y mató a un peatón de 68 años y apuñaló mortalmente a una mujer de 19 años que estaba cerca de una parada de autobús.

La policía lo calificó de "ataque terrorista". (ANSA).