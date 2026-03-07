Medio Oriente: incursión de las FDI en Líbano, 41 muertos

La incursión de los comandos estuvo cubierta por intensos ataques aéreos israelíes que mataron al menos a 41 personas, incluidos cuatro niños, según las autoridades libanesas. A pesar de ello, el portavoz en árabe de las FDI emitió un "aviso de evacuación urgente a los residentes de la Beqaa, en particular a las aldeas de Nabi Chit, Al-Khader, Sarain Al-Fouqa y Sarain Al-Tahta", a las 11:30 del viernes, publicando un mapa e indicaciones.

Probablemente, esto se realizó como preparación para la operación. Las imágenes publicadas por reporteros de medios árabes, quienes visitaron el lugar el sábado por la mañana en un recorrido organizado por Hezbolá, muestran una extensa destrucción y excavación por parte de soldados de las FDI en busca del cuerpo.

Sin embargo, el cuerpo no fue encontrado, como lo anunció oficialmente primero el ejército, confirmando la operación más exhaustiva realizada hasta la fecha en el Líbano para recuperarlo, y luego el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Según el periódico libanés An-Nahar, citando fuentes de la organización chií, los soldados fueron trasladados al lugar en cuatro helicópteros y luego caminaron hasta un cementerio cerca de la aldea de Al-Nabi Shayth.

Fuentes locales informaron que los israelíes recibieron asistencia de un oficial libanés capturado.

Se trata del mismo Ahmed Shukr que, según medios israelíes, fue secuestrado hace tres meses por el Mossad para obtener información sobre Arad. Shukr es pariente del jefe del Estado Mayor de Hezbolá, Fuad Shukr, quien murió en un ataque aéreo en Dahieh en 2024. Informes de inteligencia indicaron previamente que Arad había sido arrestado por la Guardia Revolucionaria y llevado a Irán.

Teherán lo negó durante mucho tiempo, pero a finales de la década de 1980, Akbar Hashemi Rafsanjani, entonces presidente del Parlamento, admitió que la República Islámica tenía cierto conocimiento del asunto, pero que posteriormente se perdió el paradero del rehén.

"Durante años, Israel negoció infructuosamente con la organización Amal para intentar recuperar el dispositivo GPS.

Sabemos que hasta ahora los políticos han malinterpretado nuestras palabras, y queremos dejarlo claro: nuestro deseo de saber qué le ocurrió a Ron cesa en cuanto exista un riesgo para los soldados de las FDI. Para nosotros, la santidad de la vida está por encima del compromiso de devolver los restos de un combatiente para su entierro. Esta es nuestra visión del mundo, incluso en lo que respecta a nuestro ser querido que desapareció hace casi 40 años", escribió Tami, la esposa de Arad, en Facebook.

La historia de Ron sigue siendo una de las heridas abiertas en la sociedad israelí. (ANSA).