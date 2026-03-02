Medio Oriente: Irán acusa a EE. UU. e Israel de atacar sitio nuclear en Natanz

(ANSA-AFP) - TEHERÁN, 02 MAR - Irán acusó ayer a Israel y Estados Unidos de haber atacado nuevamente la instalación nuclear de Natanz, que ya había sido bombardeada en junio durante la guerra de 12 días desencadenada por un ataque israelí.

"Los regímenes criminales de Estados Unidos e Israel, continuando su agresión, atacaron nuevamente la instalación nuclear de Natanz ayer por la tarde con dos brutales ataques", escribió Mohammad Eslami, director de la Organización de Energía Atómica de Irán, en una carta vista por la agencia de noticias IRNA.

El director de la Agencia de Energía Atómica de las Naciones Unidas (AIEA), Rafael Grossi, declaró hoy que no había "ningún indicio" de que las instalaciones nucleares iraníes hubieran sido atacadas desde el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. (ANSA-AFP).