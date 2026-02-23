Medio Oriente: Irán advierte que responderá a cualquier ataque

(di Silvana Logozzo) (ANSA) - TEL AVIV, 23 FEB - El asesor del líder supremo Ali Khamenei, Ali Larijani, llegará en las próximas horas a Muscat para presentar ante los mediadores de Omán la posición iraní en las negociaciones nucleares. Si no hay cambios de última hora, una nueva ronda de conversaciones con Estados Unidos se celebrará el jueves en Ginebra

El encuentro tiene lugar en medio de un repunte de las protestas estudiantiles en universidades de Teherán, donde circularon videos de jóvenes quemando la bandera iraní. En redes sociales se habla de posibles víctimas

En Medio Oriente la tensión se mantiene al máximo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió en sesión plenaria de la Knesset: "Estamos viviendo días muy complejos, el pueblo lo sabe. Nadie sabe qué traerá el mañana. Debemos mantenernos unidos", dijo, en alusión a una posible ofensiva iraní

Desde Teherán, por su parte, respondieron que considerarán cualquier ataque —incluso incursiones limitadas— como un "acto de agresión", en respuesta a declaraciones de Donald Trump

En la Conferencia de Desarme en Ginebra, el viceministro de Exteriores iraní Kazem Gharibabadi advirtió sobre el riesgo de una escalada mayor: "Las consecuencias de cualquier nueva agresión no se limitarán a un solo país y la responsabilidad recaerá en quienes la inicien o la respalden"

Más allá de la retórica diplomática, Washington y Teherán están desplegando fuerzas militares como no se había visto antes. La Guardia Revolucionaria Islamica ha posicionado lanzadores de misiles balísticos en la frontera occidental con Irak, en áreas más próximas a Israel y a países árabes, así como en la costa sur del Golfo Pérsico, dentro del alcance de bases estadounidenses

Fuentes cercanas a Hezbolá señalaron que la milicia libanés proiraní no estaría dirigida por líderes locales, sino por oficiales de los Pasdaran. Medios árabes aseguran que comandantes iraníes supervisan los planes, transmiten instrucciones y se desplazan junto a las unidades de misiles del movimiento chiita

Las Fuerzas de Defensa de Israel han intensificado en las últimas semanas los ataques contra instalaciones y mandos de la organización, ante la posibilidad de que entre en acción

El sábado pasado, la Guardia Revolucionaria anunció el lanzamiento del misil de defensa naval "Sayyad 3-G" durante maniobras en el estrecho de Ormuz. Se trata de un proyectil de lanzamiento vertical, con un alcance de 150 kilómetros, capaz de crear un escudo de defensa aérea para unidades navales. Una demostración de fuerza que llega después de que, durante la guerra de los 12 días en junio pasado, la aviación israelí destruyera buena parte de la defensa antiaérea iraní

La estrategia de presión de Teherán incluye también a los rebeldes hutíes de Yemen. De acuerdo con diversos reportes árabes, en las últimas semanas las fuerzas de Saná han incrementado su preparación militar con ejercicios en tierra que simulan ataques contra posiciones estadounidenses e israelíes, empleando armas medianas y ligeras con fuego real

Fuentes militares yemeníes anticipan el posible uso de "misiles balísticos de largo alcance, nuevos modelos de drones y armamento avanzado capaz de maniobrar y golpear objetivos con alta precisión" en caso de estallar un conflicto

La preocupación se extiende además a eventuales atentados contra objetivos estadounidenses en Europa y Medio Oriente si Trump decidiera ordenar un ataque. En ese escenario, el foco también está puesto en Al-Qaeda y sus filiales

Mientras tanto, el mayor y más moderno portaaviones del mundo, el estadounidense USS Gerald R. Ford, tras pasar frente a Creta, se dirige hacia aguas próximas a Israel. En caso de conflicto, su misión sería proteger Tel Aviv. En el aeropuerto civil de la ciudad ya han aterrizado aviones cisterna y cargueros militares estadounidenses, en refuerzo de los que arribaron en días anteriores. (ANSA)