Medio Oriente, Irán afirma que atacó un petrolero EEUU en el Golfo

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán informó que un misil iraní impactó un petrolero estadounidense en el Golfo, en el sexto día de la guerra regional con Irán, que se está intensificando en Medio Oriente.

El buque en cuestión "fue alcanzado por un misil en el norte del Golfo Pérsico" y "se encuentra actualmente en llamas", afirmó el CGRI en un comunicado transmitido por la televisión estatal, que no proporcionó más detalles.

El incidente —que no ha sido confirmado de forma independiente— se produce mientras el CGRI afirma tener "control total" del Estrecho de Ormuz, una vía fluvial clave para el comercio mundial de petróleo. (ANSA).