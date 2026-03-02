Medio Oriente, Irán agradece a Lula condena ataques de EE. UU. e Israel

"Le agradecemos su condena de estos actos de agresión", declaró el diplomático durante una rueda de prensa en la Embajada de Irán en Brasilia, y enfatizó el reconocimiento de Teherán por una postura valiente que valora los principios de humanidad, soberanía, integridad territorial e independencia de los gobiernos.

El día del ataque, el gobierno brasileño expresó su apoyo a Teherán y exigió una solución diplomática para evitar una mayor escalada.

Sin embargo, en un segundo comunicado, Brasilia también condenó la respuesta militar de Irán contra Arabia Saudita, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait y Jordania.

Cuando se le preguntó sobre esta segunda declaración, Nekounam no hizo comentarios, y se limitó a afirmar que Irán tiene el "derecho" a tomar represalias y que las acciones de represalia se limitaron a las bases e instalaciones militares estadounidenses e israelíes en esos territorios. (ANSA).