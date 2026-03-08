Medio Oriente: irán elige a guía supremo, "Queda el nombre Jamenei"

La elección recaería en el hijo de 56 años de Ali Jamenei, Mojtaba.

"El nombre de Jamenei seguirá existiendo" como líder del país, reveló el miembro de los Expertos, Hosseinali Eshkevari.

Sin embargo, mientras falta un anuncio oficial, persiste la incertidumbre sobre el futuro del liderazgo del país y las especulaciones sobre las luchas internas de un establecimiento iraní sumido en el caos por la guerra.

En tanto, Donald Trump aviva las tensiones al insistir en que el próximo líder "Deberá obtener nuestra aprobación. Si no la obtiene, no durará mucho", una amenaza del magnate que resuena con la de las FDI: "El largo brazo del Estado de Israel continuará persiguiendo al sucesor y a cualquiera que intente nombrarlo".

El hijo de Jamenei, considerado una figura conservadora sobre todo por sus vínculos con los Guardianes de la Revolución, ya fue tildado de "inaceptable" por el presidente estadounidense, acusado de injerencias por la República Islámica.

Un concepto reafirmado por el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, quien en una entrevista con NBC respondió a Trump afirmando que "Le corresponde al pueblo iraní elegir a su nuevo líder" y que estos "Son asuntos solo del pueblo iraní y de nadie más".

Al ser preguntado sobre quién fue elegido como sucesor de Ali Jamenei, el jefe de la diplomacia de Teherán no aclaró el debate: "Nadie lo sabe", afirmó Araghchi.

"Hay muchas voces por ahí, pero debemos esperar a la Asamblea de Expertos".

Si bien parece que se alcanzó un consenso sobre el futuro Guía Supremo, su nombramiento oficial podría no ser un paso tan lineal: Mohsen Borhani, abogado de la Universidad de Teherán, escribió en la red social X que, según la Constitución iraní y los reglamentos de la Asamblea de Expertos, al menos dos tercios de sus miembros deberían llevar a cabo deliberaciones y consultas en persona.

"Si estas condiciones no se cumplen, cualquier anuncio no tendría validez legal", afirmó. Esto podría ser una de las razones detrás de los retrasos en el anuncio, por el cual algunos altos funcionarios del clero de la Asamblea de Expertos han expresado quejas.

Según rumores de los medios, podría haber una última batalla de poder retrasando aún más el anuncio oficial: al impulso de los pasdaran por la elección de Mojtaba Jamenei se opuso en estos días una corriente impulsada por Ali Larijani, secretario del Consejo para la Seguridad Nacional de Irán.

El nombramiento del Guía Supremo intentará traer estabilidad a un país azotado por los continuos bombardeos israelíes y estadounidenses, que en las últimas 24 horas golpearon los campos petroleros de Teherán, provocando una nube tóxica y lluvias ácidas sobre la capital iraní, "Envenenando a los civiles y devastando el medio ambiente", acusó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baghaei.

Los medios israelíes alimentaron luego especulaciones sobre la entrada de los Emiratos Arabes Unidos en la ofensiva con ataques a una planta de desalinización iraní.

Rumores posteriormente desmentidos por el gobierno emiratí que, asegurando no querer la escalada, dejó claro su derecho "a la autodefensa".

La República Islámica, de hecho, no cesa sus ataques a los países del Golfo, golpeando Abu Dabi, Baréin y Kuwait, donde un rascacielos se incendió tras un ataque con un dron.

En Arabia Saudita, un ataque a un edificio residencial en la gobernación de al-Kharj dejó al menos dos muertos y una docena de heridos, según la protección civil de Riad.

"Las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán son capaces de continuar al menos seis meses de guerra intensa", aseguró el portavoz de los pasdaran, Ali Mohammad Naini.

En Israel, las alarmas sonaron en el centro del país y en Tel Aviv por el lanzamiento de misiles cuyos restos, una vez derribados, causaron seis heridos, incluido uno grave. Y más al norte, continúa el intercambio de fuego con Hezbolá y los ataques en Beirut, donde en la noche un ataque golpeó un hotel, matando, según las FDI, a cinco miembros de la Fuerza Quds, mientras el gobierno denuncia un balance de casi 400 víctimas desde la ruptura de la tregua. (ANSA).