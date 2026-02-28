Medio Oriente: Irán en la ONU, la escalada es culpa de EEUU e Israel

"Estados Unidos y el régimen israelí deben asumir la plena y directa responsabilidad de todas las consecuencias, incluida cualquier escalada derivada de sus acciones ilegales", escribió Araghchi.

"Todas las bases, instalaciones y activos de las fuerzas hostiles en la región serán considerados objetivos militares legítimos en el ejercicio legítimo del derecho de Irán a la legítima defensa".

El Consejo de Seguridad se reunía hoy a las 22 (hora local).

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, tiene previsto dirigirse a la sesión inaugural, tras haber condenado previamente la escalada por los riesgos que supone para la seguridad internacional.

Poco antes de la reunión de los Quince, el embajador israelí, Danny Danon, se reunirá con la prensa en el exterior de la sala.

Hoy es el último día de la presidencia rotatoria británica del Consejo; a partir de mañana, Estados Unidos asumirá la agenda. (ANSA).