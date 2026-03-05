Medio Oriente: Irán lanza drones sobre Azerbaiyán y amenaza a los soldados de EEUU

Señales de una posible escalada adicional, mientras los bombardeos de la coalición continúan sobre la capital iraní y los Guardianes de la Revolución (Pasdarán) responden atacando a todos los países del Golfo, con el régimen indicando que está preparado para enfrentar una posible invasión terrestre por parte de las tropas estadounidenses.

Al mismo tiempo, la presión de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sobre el Líbano contra Hezbolá se intensifica, y la OTAN convocó a su Consejo tras un misil dirigido hacia Turquía, anunciando un refuerzo de su postura respecto a las amenazas balísticas.

"Un acto terrorista fue perpetrado por Irán en nuestro territorio", denunció el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, añadiendo que el ejército recibió instrucciones de "preparar y llevar a cabo medidas de represalia".

Según el ministerio de Defensa, se lanzaron cuatro drones contra un "edificio escolar que se estrelló cerca del mismo" y "la terminal del aeropuerto en la República Autónoma de Nakhchivan". Hay cuatro heridos.

Bakú convocó al embajador iraní, quien respondió afirmando que el ataque fue obra de Israel.

Teherán ha estado preocupado desde hace tiempo de que el Estado judío, estrecho aliado de Azerbaiyán y proveedor de armas, pueda utilizar el territorio de la ex república soviética del Cáucaso para lanzar ataques contra Irán.

El ataque a Azerbaiyán fue condenado por Turquía, que había visto llegar un misil balístico iranío a su espacio aéreo un día antes, neutralizado por las defensas de la OTAN.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sin embargo, se muestra cauteloso en esta fase, tanto que en la reunión del Consejo de la Alianza Atlántica no se discutió la activación del artículo 5, que prevé la asistencia de los socios.

Las fuerzas de la organización permanecen "vigilantes" y "listas para defender" a los aliados.

En la región, las defensas de Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Baréin y Emiratos Arabes han seguido interceptando oleadas de drones y misiles iraníes, lanzados principalmente contra las bases estadounidenses, con los residentes alertados por múltiples explosiones.

En Abu Dabi, hubo seis heridos por los escombros de un dron, y en Dubai, la Organización Mundial de la Salud (OMS) suspendió las actividades de su centro logístico para emergencias sanitarias.

La televisión estatal de Teherán anunció un nuevo ataque contra el portaaviones estadounidense Lincoln, y los Pasdarán afirmaron haber hundido un petrolero estadounidense en Kuwait.

El frente iraquí también comenzó a intensificarse, donde los iraníes atacaron una base estadounidense en Erbil y los cuarteles generales de las fuerzas kurdas.

Los ayatolas temen que miles de combatientes crucen la frontera en el noroeste para luchar sobre el terreno. Algunos medios estadounidenses ya habían informado que la ofensiva había comenzado, pero en cualquier caso, los preparativos parecen estar avanzando, ya que Donald Trump supuestamente ofreció cobertura aérea a los rebeldes.

En el teatro de guerra libanés, las Fuerzas de Defensa de Israel perdieron a cientos de miles de residentes de los suburbios del sur de Beirut, considerados un bastión de Hezbolá, que "evacuen de inmediato", mientras continúan los bombardeos sobre las posiciones de las milicias chiítas.

"Pronto el área se convertirá en como Khan Yunis", advirtió el ministro halcón Bezalel Smotrich.

Para contener la crisis, el gobierno libanés bloqueó el acceso al país a los Pasdarán, bajo pena de arresto.

Al otro lado de la frontera, la situación parece relativamente más tranquila, a pesar de las sirenas de alarma: el aeropuerto Ben Gurion reabrió tras cinco días.

Teherán, en cambio, fue blanco de los ataques estadounidenses e israelíes, que se extendieron a toda la provincia.

"Estamos listos para una invasión terrestre, los estamos esperando, sería un desastre para ellos", es el desafío lanzado por el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi.

