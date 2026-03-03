Medio Oriente: Irán llora a las estudiantes muertas en el ataque a una escuela

Irán llora a las niñas muertas en la masacre de Minab, una localidad del sur donde, según algunas reconstrucciones, la escuela primaria Shajareh Tayyebeh fue impactada en un ataque durante las primeras horas del bombardeo lanzado sobre el país por Israel y Estados Unidos

Fuentes locales hablan de 165 víctimas, entre las cuales se encuentran decenas de estudiantes y sus maestros, a quienes la ciudad, ubicada cerca del estrecho de Ormuz, dedicó un enorme funeral público

Mientras tanto, el alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Turk, pidió una "investigación rápida, imparcial y exhaustiva" sobre las circunstancias de este "horrible" episodio

"La carga de investigar recae sobre las fuerzas que perpetraron el ataque", subrayó el alto comisionado, sin hacer referencia explícita a Estados Unidos ni a Israel

Las autoridades iraníes, por su parte, han señalado presuntamente a los responsables

"Así es la intervención de rescate prometida por (el presidente estadounidense, Donald) Trump", comentó en la red social X el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en una publicación que incluía una foto "de las tumbas excavadas" para "más de 160 niñas inocentes asesinadas en un bombardeo israelo-estadounidense" cuyos cuerpos "fueron desmembrados"

Mientras tanto, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, garantizó que Irán "no permanecerá en silencio ni se rendirá ante estos crímenes"

"Ninguna rendición" fue también uno de los eslóganes más coreados durante los funerales de las víctimas, según medios internacionales que han verificado los relatos de fuentes pro-gubernamentales iraníes

Imágenes aéreas muestran varios féretros, envueltos en banderas iraníes, llevados a sepultura por una gran multitud de personas, algunas de las cuales portaban retratos del líder supremo Ali Jamenei, asesinado en los ataques del pasado sábado

Hasta ahora, Israel no admitió responsabilidad por lo ocurrido. A una pregunta específica, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, declaró que "se está llevando a cabo una investigación", pero que, en cualquier caso, Estados Unidos "no apuntaría deliberadamente a una escuela"

En una propia reconstrucción, el Guardian afirmó que una "bomba" impactó el centro escolar mientras se llevaban a cabo las clases de la mañana, destacando que cerca se encuentran edificios utilizados por las Guardias Revolucionarias iraníes (los Pasdaran)

Por su parte, Al Jazeera subrayó que Minab es un punto estratégico para Teherán, ya que alberga instalaciones clave de la marina militar y que, hasta hace una década, la misma Shajareh Tayyebeh probablemente se utilizaba como cuartel

