Medio Oriente: irán, nadie debe permitir que su territorio sea usado para atacarnos

Así lo afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní en un comunicado publicado el 10 de marzo por el Gobierno de la República Islámica y dirigido a los Estados de la región que "permiten el uso de su territorio para agresiones".

La agresión militar de Estados Unidos e Israel "constituye una clara violación de la soberanía e integridad territorial de Irán" e "Irán ha llevado a cabo operaciones defensivas necesarias y proporcionadas contra bases e instalaciones utilizadas por agresores en la región, ejerciendo su derecho inherente a la legítima defensa conforme al derecho internacional, a pesar de la inacción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", completó. (ANSA).